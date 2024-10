Quotidiano.net - Il ritorno di Katia & Valeria: il duo comico torna insieme a teatro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 –Follesa eGracino a esibirsinello spettacolo che segna ildel duo. Lo show, intitolato ‘Ma non dovevamo vederci più?’, comincia il 6 novembre. La conclusione è prevista per il 19 marzo 2025. Lo show La nuova tournée teatrale permette adi riproporre i loro personaggi più iconici, ma anche di raccontare chi sono diventate oggi, cosa le ha portate a separarsi e, soprattutto, come e perché hanno deciso di riunirsi. Il tutto, naturalmente, con il loro stile unico, fatto di rivelazioni sorprendenti, confessioni esilaranti e colpi di scena inaspettati. Ad arricchire lo show c’è anche un corpo di ballo che le accompagna in mini-musical attraverso i quali, cantando e ballando, ripercorrono i momenti più significativi della loro carriera.