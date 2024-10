Il reboot di The Running Man aggiunge al suo cast un altro villain Marvel trascurato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il reboot di The Running Man della Paramount ha aggiunto un altro cattivo della Marvel al suo cast. Lee Pace si unirà al cast del film, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, scritto da King con lo pseudonimo di Richard Bachman. Il casting di Pace arriva dopo quello di un altro allievo della Marvel, Josh Brolin, annunciato la scorsa settimana. Entrambi gli ex cattivi dei fumetti si uniscono a Karl Glusman, Katy O’Brian, Daniel Ezra e alla star Glen Powell nel film diretto da Edgar Wright. Wright ha anche co-scritto il film con Michael Bacall. Non è chiaro il ruolo di Pace nel film. Pace è già apparso nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Ronan l’Accusatore in Guardiani della Galassia. Recentemente l’attore ha recitato anche in Fondazione di Apple TV+. Foundation è stata rinnovata per una terza stagione nel dicembre 2023. Nerdpool.it - Il reboot di The Running Man aggiunge al suo cast un altro villain Marvel trascurato Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi TheMan della Paramount ha aggiunto uncattivo dellaal suo. Lee Pace si unirà aldel film, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, scritto da King con lo pseudonimo di Richard Bachman. Iling di Pace arriva dopo quello di unallievo della, Josh Brolin, annunciato la scorsa settimana. Entrambi gli ex cattivi dei fumetti si uniscono a Karl Glusman, Katy O’Brian, Daniel Ezra e alla star Glen Powell nel film diretto da Edgar Wright. Wright ha anche co-scritto il film con Michael Bacall. Non è chiaro il ruolo di Pace nel film. Pace è già apparso nelCinematic Universe nel ruolo di Ronan l’Accusatore in Guardiani della Galassia. Recentemente l’attore ha recitato anche in Fondazione di Apple TV+. Foundation è stata rinnovata per una terza stagione nel dicembre 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Lee Pace nel cast del reboot di The Running Man - Grazie a MisterMovie. Con un cast di questo livello e un regista di grande talento come Edgar Wright al timone, il film potrebbe diventare uno dei grandi successi della prossima stagione cinematografica. Lee Pace si unisce al cast del reboot di “The Running Man” Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Pace interpreterà il “brutale capo cacciatore” incaricato di rintracciare il ... (Mistermovie.it)

Daniela Melchior si aggiunge al cast del reboot di Anaconda - Al Box Office ha incassato complessivamente 145 milioni di dollari. In cabina di produzione spiccano, invece, i nomi di Brad Fuller e Andrew Form attraverso la loro casa di produzione Fully Formed. Con Jack Black e Paul Rudd già ingaggiati (qui la notizia), il casting del nuovo reboot sembra aver messo le mani su Daniel Melchior, attrice in rampa di lancio, dopo aver preso parte a numerosi ... (Universalmovies.it)

James Bond 26 - Ben Whishaw pensa che l’intero cast sarà sostituito nel reboot - Ben Whishaw, che ha interpretato Q in tre film della saga di James Bond al fianco di Daniel Craig, ha recentemente espresso dubbi sul suo ritorno nel ruolo per il prossimo capitolo del franchise, noto come James Bond 26. L’attore, noto anche per il suo ruolo in Passages, ha suggerito che il nuovo film potrebbe…. (Mistermovie.it)