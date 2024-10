Digital-news.it - I Tre Moschettieri - Milady: Prima TV su Sky e NOW con Vincent Cassel e Eva Green

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arriva inTV su Sky il secondo capitolo del nuovo, spettacolare adattamento dell’immortale romanzo di Alexandre Dumas I TRE, in onda lunedì 21 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Adventure), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Ne I TREproseguono le avventure dei personaggi nati dalla penna di Dumas grazie anel ruolo di Athos, François Civil in quello dell’impavido D’Artagnan, Romain Duris in quello del misterioso Aramis, Pio Marmaï come il prorompente Porthos, Louis Garrel veste i panni regali di Luigi XIII ed Evapresta il volto alla tanto fatale quanto seducente.SINOSSI - Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan.