Guerra in Medio Oriente. Hamas: «Ucciso un ostaggio a Gaza». Tajani in Israele: «Servono elezioni in Libano e Unifil più forte»

Mentre prosegue il lancio di razzi da una parte all'altra del confine tra Israele e Libano, le diplomazie continuano il loro lavoro per tentare di porre fine alle ostilità almeno su uno dei fronti di Guerra che da mesi vede ormai Tel Aviv impegnata su più fronti. Il primo ministro ad interim del Libano Najib Mikati ha ribadito che non esiste alternativa al completo rispetto della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, che fu adottata nel 2006 e prevede la presenza di una missione di pace Onu per aiutare istituzioni ed esercito libanese a controllare la zona di confine con Israele, affinché sia libera da armi, munizioni e milizie. Israele, ha fatto trapelare il sito Axios, avrebbe presentato agli Stati Uniti una proposta di superamento di quella risoluzione, che però prevederebbe una drastica diminuzione della sovranità di Beirut.

