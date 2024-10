Green Day, in concerto in Italia nel 2025: unica tappa al Firenze Rocks (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono i Green Day i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. La storica band americana, simbolo del punk rock mondiale, si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa in Italia. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono iDay i primi headliner annunciati per la prossima edizione di. La storica band americana, simbolo del punk rock mondiale, si esibirà domenica 15 giugnosul palco della Visarno Arena per la suain. Capitanati da Billie Joe Armstrong, iDay sono una delle

I Green Day sono i primi headliner del Firenze Rocks 2025 : ecco quando li vedremo alla Visarno Arena - La band ha conquistato generazioni di fan con il loro sound ribelle e inconfondibile, diventando uno dei gruppi più influenti e longevi del panorama rock. 000 spettatori nell’unica data italiana ad I-Days Milano 2024, dove hanno celebrato due pietre miliari della loro carriera: il trentesimo anniversario di “Dookie” e il ventesimo di “American Idiot”. (Metropolitanmagazine.it)

Presentata in occasione della sfilata Cruise 2025 - la nuova borsa Gucci Blondie rivisita un modello del passato. Grazie ad un design raffinato ed evergreen - L’attrice Daisy Edgar-Jones, ad esempio, ha abbinato la borsa Blondie ad una giacca d’ispirazione sahariana dal finish lucido con cintura sottile. E le altre sfilate del giorno 4 alla Milano Fashion Week L’ultima nata in casa Gucci, allora, si propone come l’irrinunciabile compagna d’avventura di innumerevoli outfit. (Iodonna.it)

Germania : “Rivedere norme sulla CO2 già nel 2025”. Luca De Meo (Acea) : “La futura auto green? Compatta e leggera” - Ora, però, complice la crisi del settore automotive – che fa i conti da un lato con la concorrenza cinese, dall’altro con le scarsissime vendite di vetture elettriche – anche la Germania vuole rivedere le regole per salvare la sua industria dell’auto. Appare chiaro, quindi, che la Germania sia pronta ad approcciare al tema decarbonizzazione della mobilità con maggiore concretezza, aprendo alla ... (Ilfattoquotidiano.it)