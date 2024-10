Grande Fratello 2024, Maica del Gran Hermano varca la Porta Rossa: tutto sulla nona puntata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le anticipazioni della nona puntata del Grande Fratello: l'arrivo di una concorrente spagnola e colpi di scena L'articolo Grande Fratello 2024, Maica del Gran Hermano varca la Porta Rossa: tutto sulla nona puntata proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Grande Fratello 2024, Maica del Gran Hermano varca la Porta Rossa: tutto sulla nona puntata Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le anticipazioni delladel: l'arrivo di una concorrente spagnola e colpi di scena L'articolodellaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Chi esce dal Grande Fratello stasera - le percentuali dei sondaggi sul televoto : boom per Lorenzo - Stasera, lunedì 21 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata del GF, ecco qual è il gradimento del pubblico sui quattro concorrenti al televoto Chi esce dal Grande Fratello stasera, lunedì 21 ottobre 2024? Le percentuali dei sondaggi sul televoto non sembrano lasciare spazio ai dubbi. Lorenz . (Ilgiornaleditalia.it)

“Amiche amiche però…”. Grande Fratello - qua salta tutto : cosa è successo nella casa - Inoltre, ha affermato di non essersi resa conto della presenza di altre persone in quel momento. È proprio quanto accaduto recentemente tra Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, entrambe ex protagoniste di Non è la Rai, che gareggiano come unico concorrente insieme a Ilaria Galassi. Tuttavia, Eleonora ha fatto del suo meglio per rassicurarla, insistendo che non c’era alcuna malizia dietro la sua ... (Tuttivip.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi insinua : “Qui c’è qualcuno che recita - e anche male!” - Oltre al triangolo amoroso formato da Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, altre coppie sarebbero in via di definizione: da una parte Yulia Bruschi e Luca Giglioli, dall’altra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Non puoi fingere 24 ore al giorno, ti casca l’asino. Dopo la scorsa puntata, infatti, abbiamo assistito ad un’accesa lite tra Lorenzo Spolverato e quelli che ... (Isaechia.it)