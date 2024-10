Giustizia, sprint del centrodestra sulla separazione delle carriere (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, potrebbe arrivare in Aula alla Camera a fine novembre o nei primi giorni di dicembre. È quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari di maggioranza qualificate. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Affari costituzionali, viene spiegato, è fissato al 23 ottobre. Successivamente verrà stabilita la loro ammissibilità e a stretto giro si cominceranno a discutere e votare, per arrivare, entro fine novembre o a inizio dicembre, a seconda di quanto stabilirà la conferenza dei capigruppo, a sottoporlo all’assemblea di Montecitorio. Lapresse.it - Giustizia, sprint del centrodestra sulla separazione delle carriere Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ddl costituzionaledel ministro della, Carlo Nordio, potrebbe arrivare in Aula alla Camera a fine novembre o nei primi giorni di dicembre. È quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari di maggioranza qualificate. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Affari costituzionali, viene spiegato, è fissato al 23 ottobre. Successivamente verrà stabilita la loro ammissibilità e a stretto giro si cominceranno a discutere e votare, per arrivare, entro fine novembre o a inizio dicembre, a seconda di quanto stabilirà la conferenza dei capigruppo, a sottoporlo all’assemblea di Montecitorio.

