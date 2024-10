Ilrestodelcarlino.it - Gatta prigioniera della casa allagata: salvata dalla polizia

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Non solo persone in difficoltà. Anche tanti animali hanno vissuto l’incubo dell’alluvione, bloccati in appartamenti invasi dall’acqua. È successo anche in via Andrea Costa, dove la furia del Ravone si è riversata su strade e case, allagando interi piani. In una di queste abitazioni sono intervenuti i poliziotti del commissariato Santa Viola e delle Volanti, che per due giorni hanno lavorato senza mai fermarsi, spalando fango e rispondendo alle chiamate di chi era in difficoltà. Una donna ha chiesto loro aiuto perché nella sua, invasa dall’acqua, era rimastala sua micia.