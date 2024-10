Frattesi in Roma-Inter riesce a massimizzare ogni tocco di palla (Di lunedì 21 ottobre 2024) Frattesi è stato protagonista di Roma-Inter, pur non entrando nel tabellino. Il centrocampista infatti coi suoi strappi ha dato linfa alla fase offensiva nerazzurra. PROTAGONISTA – Roma-Inter ha visto tra i suoi protagonisti anche Davide Frattesi. Il centrocampista è partito dalla panchina, ma dopo appena 12 minuti è dovuto entrare al posto dell’infortunato Calhanoglu. E il suo apporto è stato decisamente particolare. CENTROCAMPISTA ATIPICO – Frattesi come detto ha giocato quasi tutta la partita. Nei suoi 85 minuti però ha toccato appena 19 palloni. Questa è la grafica che li mostra, presa da Whoscored: L’Inter in generale ha tenuto meno il possesso della palla rispetto alle abitudini. E questo si riflette sui tocchi di palla dei giocatori. Ma rispetto all’ex Sassuolo hanno toccato meno palloni solo Correa, Bisseck, Dumfries e Calhanoglu. E nessuno di loro ha giocato più di 23 minuti. Inter-news.it - Frattesi in Roma-Inter riesce a massimizzare ogni tocco di palla Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è stato protagonista di, pur non entrando nel tabellino. Il centrocampista infatti coi suoi strappi ha dato linfa alla fase offensiva nerazzurra. PROTAGONISTA –ha visto tra i suoi protagonisti anche Davide. Il centrocampista è partito dalla panchina, ma dopo appena 12 minuti è dovuto entrare al posto dell’infortunato Calhanoglu. E il suo apporto è stato decisamente particolare. CENTROCAMPISTA ATIPICO –come detto ha giocato quasi tutta la partita. Nei suoi 85 minuti però ha toccato appena 19 palloni. Questa è la grafica che li mostra, presa da Whoscored: L’in generale ha tenuto meno il possesso dellarispetto alle abitudini. E questo si riflette sui tocchi didei giocatori. Ma rispetto all’ex Sassuolo hanno toccato meno palloni solo Correa, Bisseck, Dumfries e Calhanoglu. E nessuno di loro ha giocato più di 23 minuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marotta premiato a Roma : "Grazie all'Inter per avermi fatto raggiungere traguardi prestigiosi" - Un premio condiviso con tutta l`Inter. Il presidente Giuseppe Marotta è stato tra i numerosi personaggi del mondo dello sport che hanno partecipato,... (Calciomercato.com)

Roma celebra l’eccellenza sportiva e culturale : il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 - Riconoscimenti a personalità di spicco Tra i premiati della serata si è distinto Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, che ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ricevuto. Presenti anche Sofia Raffaeli, ginnasta di bronzo alle ultime Olimpiadi, che ha reso omaggio all’importanza di eventi come questi per ispirare le generazioni future. (Gaeta.it)

Pressing - volano stracci tra Biasin e Zazzaroni : “Speravi nella sconfitta dell’Inter - ti è andata male” “Tifavo Roma - non lo escludo” - Paga i bond e chiudi…” Zazzaroni: “Scudetto? Inter favorita ma spero vinca un’altra squadra” Bada punge la Roma: “Il raccomandato Zazzaroni continua a voler assomigliare all’organo ufficiale dei giallorossi. Con Orsato mai vinto un derby e c’è qualcuno…” Recupero Udinese-Roma, Zazzaroni sbotta: “Una vergogna nazionale, qualcosa che offende il comune senso del…” Scintille tra Suma e Biasin ... (Webmagazine24.it)