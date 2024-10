Quotidiano.net - Fonti Farnesina, 'Netanyahu ha rassicurato Tajani su Unifil'

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È appena terminato a Gerusalemme l'incontro fra il premier israeliano Benyamine Antonio. Il vicepremier e ministro degli Esteri, secondo quanto si apprende dadella, ha ricevuto assicurazioni sulle modalità operative dell'esercito israeliano nel sud del Libano attorno alle installazioni diha invitato al cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano.ha confermato da parte sua che per Israele la scomparsa del capo di Hamas Sinwar è un risultato importante, ma non è chiaro quando potranno essere interrotte le operazioni militari.