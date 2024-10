Liberoquotidiano.it - Fontana (Pres. Lombardia): "Dati economici in crescita, siamo primi in Europa"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott (Adnkronos) - "Isono ine positivi e non ci fanno essere solo la principale regione di questo Paese, ma la prima o seconda regione a livello europeo". Lo ha affermato oggi il governatore di Regione, Attilio, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in corso all'Università Bocconi. "Se anche noi venissimo considerati uno stato - ha aggiunto- non saremmo sicuramente in fondo alle classifiche, anzi in alcune primeggeremmo. Nella classifica pil pro capite saremmo dopo la Germania, ma prima della Francia". "Dobbiamo affrontare tante sfide, ma abbiamo saputo individuare quella sostenibilità che è vista come opportunità , non quella ideologica imposta a livello europeo. Anche a livello europeo si sono resi conto che non si può distruggere l'economia.