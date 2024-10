Firenze, alla Fondazione Zeffirelli quattro incontri sull’opera lirica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 - Opera lirica: tutto quello che avreste voluto sapere in quattro lezioni. A partire dalle sue origini col melodramma, e poi, appunto, l’opera lirica, che oltre all’aspetto musicale ha sempre dato grande rilievo a quelli visivi. Gli stessi compositori, assieme ai loro librettisti, gli hanno sempre prestato un’attenzione precisa e meticolosa. E' così che la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus voluta da un regista scenografo come il Maestro che negli allestimenti lirici ha lasciato un segno indelebile, celebra cosi il Centenario dell' Università degli Studi di Firenze con un ciclo di quattro incontri incentrati sull’importanza degli aspetti visivi e performativi dell’opera, oggi più che mai al centro di un vasto dibattito. Lanazione.it - Firenze, alla Fondazione Zeffirelli quattro incontri sull’opera lirica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Opera: tutto quello che avreste voluto sapere inlezioni. A partire dalle sue origini col melodramma, e poi, appunto, l’opera, che oltre all’aspetto musicale ha sempre dato grande rilievo a quelli visivi. Gli stessi compositori, assieme ai loro librettisti, gli hanno sempre prestato un’attenzione precisa e meticolosa. E' così che laFrancoOnlus voluta da un regista scenografo come il Maestro che negli allestimenti lirici ha lasciato un segno indelebile, celebra cosi il Centenario dell' Università degli Studi dicon un ciclo diincentrati sull’importanza degli aspetti visivi e performativi dell’opera, oggi più che mai al centro di un vasto dibattito.

