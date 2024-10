Expo Arte 2024, adesso tocca al Monte di Pietà (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo aver riaperto il colonnato della Dogana e inaugurato Expo Arte 2024 con l'installazione "Inseguendo la libertà" e dopo aver animato per diverse giornate l'Aula Cannizzaro dell'Università e la Chiesa dell'Alemanna con mostre e convegni di grande spessore, Valentina Marchetta per l'Ordine Messinatoday.it - Expo Arte 2024, adesso tocca al Monte di Pietà Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo aver riaperto il colonnato della Dogana e inauguratocon l'installazione "Inseguendo la libertà" e dopo aver animato per diverse giornate l'Aula Cannizzaro dell'Università e la Chiesa dell'Alemanna con mostre e convegni di grande spessore, Valentina Marchetta per l'Ordine

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Milano torna “Expo Training 2024” - l’evento su formazione - lavoro e innovazione - L'articolo A Milano torna “Expo Training 2024”, l’evento su formazione, lavoro e innovazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si terrà il 28 e 29 ottobre al Rho Fiera di Milano, l'Expo Training 2024, giunto alla sua XIII edizione. . L'evento che si propone come una piattaforma dedicata alla promozione delle competenze e delle conoscenze, con un focus particolare sulle ... (Orizzontescuola.it)

Export : boom nel 2024 in provincia. Latina leader nel farmaceutico - bene l’agricoltura - Boom dell’export nella provincia pontina nel 2024 con i primi sei mesi dell’anno che hanno fatto registrare un +28%, trainato soprattutto dall’agricoltura e con il settore farmaceutico che si conferma ai vertici in tutto il Paese. Il quadro sulla situazione pontina è stato tratteggiato da... (Latinatoday.it)

FP Markets Team Attends Forex Expo Dubai 2024 And Brings Home Two Awards - Notes to Editors About FP Markets: For more information on FP Markets' comprehensive range of products and services, visit https://www. prnewswire. At FP Markets, our belief in the power of knowledge extends to both our Clients and Team: knowledge sharing happens internally and externally. com/ Photo - https://mma. (Liberoquotidiano.it)