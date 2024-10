Elezioni in Moldavia, il testa a testa per l'adesione all'Ue (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Moldavia affluenza record per le presidenziali e il voto costituzionale sull'Unione europea. Accuse di brogli e ingerenze russe, con l'esito dell'election day ancora in bilico Wired.it - Elezioni in Moldavia, il testa a testa per l'adesione all'Ue Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inaffluenza record per le presidenziali e il voto costituzionale sull'Unione europea. Accuse di brogli e ingerenze russe, con l'esito dell'election day ancora in bilico

Moldavia - nel referendum per aderire all’Ue è testa a testa tra favorevoli e contrari : “Sì” avanti con il 50 - 03% - 239 elettori. La presidente moldava pro-Ue Maia Sandu ha parlato di un “attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese”, dopo che i dati parziali hanno mostrato che una parte consistente dei moldavi ha scelto il “no” , tra i timori di un’ingerenza della Russia nel voto. Non smetteremo di difendere la libertà e la democrazia. (Ilfattoquotidiano.it)

Moldavia - presidenziali : Sandu in testa ma andrà al ballottaggio -  . Nelle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri, contestualmente al referendum sull’inserimento nella Costituzione del percorso verso l’Ue, Sandu è risultata in testa fra gli 11 candidati in corsa, con il 41,89% dei voti, mentre Stoianoglo si è attestato al 26,3%. Il doppio appuntamento elettorale di ieri era considerato un test cruciale per il Paese, una scelta fra un cammino Ue e uno ... (Lapresse.it)

La Moldavia in bilico tra Russia e Ue : il Paese è fermo su un testa a testa - . cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: il Paese è fermo su un testa a testa proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)