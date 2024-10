Distretti del cibo, 100 milioni lo sviluppo dei territori (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il nuovo bando per i Distretti del cibo, che mette a disposizione 100 milioni di euro per la promozione e lo sviluppo dei territori e delle produzioni locali, nonché per garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sostenibilità e la competitività delle produzioni e ridurre lo spreco alimentare. Viene inoltre sostenuta la collaborazione all’interno dei Distretti per integrare la produzione locale, la trasformazione e la vendita dei prodotti, e promuovere l’accesso a innovazioni che possano migliorare sia i prodotti sia i processi di produzione. Unlimitednews.it - Distretti del cibo, 100 milioni lo sviluppo dei territori Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il nuovo bando per idel, che mette a disposizione 100di euro per la promozione e lodeie delle produzioni locali, nonché per garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sostenibilità e la competitività delle produzioni e ridurre lo spreco alimentare. Viene inoltre sostenuta la collaborazione all’interno deiper integrare la produzione locale, la trasformazione e la vendita dei prodotti, e promuovere l’accesso a innovazioni che possano migliorare sia i prodotti sia i processi di produzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basilicata : cinque distretti del cibo scelti per il progetto di promozione agroalimentare nazionale - Implicazioni sul mercato agricolo lucano La partecipazione ai centri di finanziamento non solo aiuterà a costruire una rete solida fra i vari attori del settore, ma promette anche un incremento della competitività per le aziende agricole della Basilicata. L’assessore Cicala ha sottolineato come questo programma rappresenti un tassello fondamentale nella strategia regionale di promozione delle ... (Gaeta.it)

Distretti del cibo - nuovo bando Masaf : 100 milioni per la promozione dei territori - . Rafforziamo il ruolo dei Distretti del Cibo nello sviluppo economico e sociale di molte aree della nostra Nazione e forniamo a livello nazionale ulteriori opportunità per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori”, spiega il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Ildenaro.it)

Distretti del Cibo - primo incontro in Regione con l'assessore Bongioanni - Primo incontro, ieri, martedì 10 settembre, a Palazzo Piemonte fra l'assessore al Commercio e Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e gli otto Distretti del Cibo attivi in Piemonte. Un incontro di cui l'assessore ha voluto sottolinearne l'importanza: "La delega specifica... (Novaratoday.it)