Dalla Serbia | Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Novaknonaldi. A riportarlo sono i media serbi, in particolare Sportklub, spiegando che Nole non sarà presente al torneo che prenderà il via il 28 ottobre. Un’assenza che potrebbe avere implicazioni molto importanti., infatti, che vinse l’edizione dello scorso anno, è ora sesto nella race verso le Atp Finals di Torino con 3910 punti, verrà superato da Ruud e probabilmente anche da Rublev, e dovrà quindi difendersi, senza poter giocare, da De Minaur e da Paul, che sono più staccati (3355 e 3135 punti) ma rappresentano comunque un’insidia. L’eventuale mancata qualificazione per le Finals, vinte nel 2023, provocherebbe anche l’uscita ditop-10 dopo sette anni, in un 2024 che lo ha visto obbligato a diversi forfait per i problemi al ginocchio.