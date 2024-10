Donnaup.it - Covid-19: essere positivi non è tutto, conta anche la carica virale

(Di lunedì 21 ottobre 2024)-19:non èla. Se qualcuno risulta positivo al tampone per il-19, vuol dire che quella persona è entrata intto col coronavirus responsabile della pandemia. Per un corretto approccio terapeutico, però, questa informazione non basta: infatti è molto importante conoscerela quantità di virus presente nell’organismo del paziente. O meglio, la sua concentrazione.-19:non èlaNell’ambito dellatà i valori dellapossono infatti oscillare fino a oltre dieci ordini di grandezza e questo non è indifferente rispetto alle misure di prevenzione e di cura che si devono adottare.