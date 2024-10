Gaeta.it - Corte d’appello di Torino nega risarcimento per ingiusta detenzione a imputato per contiguità con boss della ‘ndrangheta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In una recente decisionedi, si è stabilito che undel maxi processo Minotauro, legato alla presenzain Piemonte, non ha diritto a unper. Nonostante l'assoluzione dall'accusa, l'uomo, A.V., ha vistore la richiesta di indennizzo per ragioni legate ai suoi rapporti con membricriminalità organizzata. L'esito del caso sottolinea la severità con cui la giustizia italiana affronta le problematiche legate alla criminalità organizzata, anche quando le accuse non si traducono in condanna. Dettagli sul caso di A.V. e la suaA.V., 48 anni, fu arrestato il 1° giugno 2011 in seguito a un'indagine che portò alla luce una rete di attività criminose associabili alla. La suasi protrasse fino al 14 novembre 2012, quando fu rilasciato.