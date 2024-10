Ilgiorno.it - Cologno, forza il quadro elettrico e accende le luminarie di Natale

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Monzese 21 ottobre 2024 – Quest’anno, per risparmiare sul conto, il Comune diMonzese ha deciso di montare con largo anticipo lediin città. E qualcuno, stanotte, ha pensato bene dirle. Ancora alle 9 di oggi, lunedì 21 ottobre, il centro storico brillava: non solo i fili sospesi nelle vie, ma anche l’albero della rotonda. “Prove tecniche”, diceva qualcuno. “Ecco come l’amministrazione sperpera i soldi pubblici”, le polemiche dell’opposizione sui social. Poi, due ore dopo, l’amara constatazione: dei vandali hannoto ilndo lenatalizie, per fare uno splendente scherzo. Il sopralluogo “Sono andato personalmente a spegnerle, dopo aver verificato che l’impropria accensione non è stata opera né dell’operatore né dell’ufficio tecnico – ha fatto sapere l’assessore al Commercio Andrea Arosio -.