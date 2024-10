Fanpage.it - Chi era Shaban al-Dalou, il 19enne bruciato vivo nel raid israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiamavaal-, aveva 19 anni e studiava ingegneria informatica il ragazzo che si vede bruciarein un video dell'incendio dell'ospedale Al-, a, avvenuto lo scorso 14 ottobre. Le fiamme, causate da un, si sono propagate in fretta e non hanno lasciato scampo ai profughi che vivevano in alcune tende nei pressi dell'ospedale.