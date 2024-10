Giornalettismo.com - Chi controlla il controllore (del Piracy Shield)?

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre Agcom tira dritto lungo la strada del “tuttapostismo”, ciò che è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato (e nelle ore successive) con il blocco di un dominio ufficiale di Google Drive – oltre a una serie di sospensioni di altri IP utilizzati da molte aziende – potrebbe rappresentare (ma forse siamo troppo ottimisti) quel danno collaterale in grado di far riflettere i legislatori sugli obbrobri normativi (sia quelli iniziali, sia quelli derivati dalle modifiche più recenti) attorno alla legge e alla piattaforma anti-pirateria italiana. Perché fino a che le “vittime” innocenti di questo sistema erano piccole realtà, le proteste e le criticità erano state evidenziate solamente da piccole nicchie social (in particolare su X e LinkedIn) e da testate – come Giornalettismo – specializzate nell’analisi del mondo tech e digitale.