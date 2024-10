Cesare Casadei, giovane talento italiano, sotto i riflettori: tra Premier League e nuovi interessamenti di mercato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Considerato uno dei talenti del calcio italiano, Cesare Casadei prosegue la sua carriera in Premier League con il Chelsea. Tuttavia, il centrocampista classe 2003 sta trovando poco spazio nella squadra londinese, nonostante abbia ritrovato Enzo Maresca, suo allenatore nella scorsa stagione al Leicester. Durante l’estate, Casadei ha ricevuto diverse offerte, ma nessuna si è concretizzata L'articolo Cesare Casadei, giovane talento italiano, sotto i riflettori: tra Premier League e nuovi interessamenti di mercato Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Considerato uno dei talenti del calcioprosegue la sua carriera incon il Chelsea. Tuttavia, il centrocampista classe 2003 sta trovando poco spazio nella squadra londinese, nonostante abbia ritrovato Enzo Maresca, suo allenatore nella scorsa stagione al Leicester. Durante l’estate,ha ricevuto diverse offerte, ma nessuna si è concretizzata L'articolo: tradi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

SOCIAL Daily Milan - tifosi pazzi di Cesare Casadei : tutti i commenti - Godwin Zahra dice: “Magari… sarebbe un ottimo inserto… un Tonali Bis!”. Tutti i commenti View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Anche Andrea Bianchi è convinto delle potenzialità del ragazzo; “Ottimo giovane e tifa pure Milan”. . Fausto Varzella ribadisce la linea dei tifosi: “Ottimo prospetto e poi finalmente un italiano”. (Dailymilan.it)

Cagliari : Cesare Casadei se salta Gianluca Gaetano. Difesa blindata con José Luis Palomino e Yerry Mina. Arriva Fabio Borini? - Domani inizierà la stagione 2024/25 del Cagliari del neo tecnico Davide Nicola. Alle 21.15 è in programma all`Unipol Domus il match di Coppa... (Calciomercato.com)