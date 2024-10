C'è una svolta nell'omicidio di Candido Montini, un minorenne portato in caserma (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - C'è una possibile svolta nell'omicidio del 76enne Candido Montini, il titolare di un negozio di alimentari ucciso a Garzeno, nel Comasco, il 25 settembre scorso. Un minorenne è stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Como per essere interrogato perché sembrerebbe essere emersa dai rilievi scientifici una connessione col dna trovato sulla scena del delitto. Il giovane, originario della frazione di Catasco, dov'è avvenuto l'omicidio, sarà interrogato dal pm dei minori. Nei giorni scorsi, gli abitanti di Garzeno, poco più di un centinaio e quasi tutti anziani, si erano messi in coda per sottoporsi al test del dna da compararsi con le tracce biologiche lasciate sul luogo del crimine e sul coltello da cucina col quale è stato colpito il commerciante di 76 anni. Agi.it - C'è una svolta nell'omicidio di Candido Montini, un minorenne portato in caserma Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - C'è una possibiledel 76enne, il titolare di un negozio di alimentari ucciso a Garzeno, nel Comasco, il 25 settembre scorso. Unè statoal comando provinciale dei carabinieri di Como per essere interrogato perché sembrerebbe essere emersa dai rilievi scientifici una connessione col dna trovato sulla scena del delitto. Il giovane, originario della frazione di Catasco, dov'è avvenuto l', sarà interrogato dal pm dei minori. Nei giorni scorsi, gli abitanti di Garzeno, poco più di un centinaio e quasi tutti anziani, si erano messi in coda per sottoporsi al test del dna da compararsi con le tracce biologiche lasciate sul luogo del crimine e sul coltello da cucina col quale è stato colpito il commerciante di 76 anni.

Candido Montini - svolta nelle indagini per l’omicidio : sospettato un minorenne - “Ha fatto in tempo a vederlo”, ha rivelato in lacrime al microfono della Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai 1. Svolta nelle indagini sull’omicidio del 76enne ex vicesindaco di Garzeno trovato senza vita, lo scorso 25 settembre, nella sua abitazione di Catasco, frazione del piccolo centro in provincia di Como. (Dayitalianews.com)