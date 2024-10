Davidemaggio.it - Caterina Balivo a GialappaShow

(Di lunedì 21 ottobre 2024)torna su Tv8. Ma sarà solo una divertente (si spera) parentesi. La conduttrice affiancherà il Mago Forest in una puntata di(che stasera sarà aperto da Laura Pausini). Per la precisione, laè attesa lunedì 4 novembre, serata in cui lo show della Gialappa’s Band avrebbe dovuto sfidare il debutto de La Corrida (che si è spostata al mercoledì). L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata, nella puntata odierna de La Volta Buona nel corso dell’intervista ad Andrea Delogu, chiamata a decidere chi ‘tritare’ tra Forest e Cristina D’Avena. La scelta ricadrà sul primo con lache se ne lava le mani perchè “sennò il 4 novembre mi fa nera“.