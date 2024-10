Castelluccio di Norcia, inizia la rinascita: "Progetto unico al mondo, inizia la ricostruzione" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci siamo: si comincia. È iniziato il Progetto di recupero del borgo di Castelluccio di Norcia. "Dopo un periodo iniziale di cantierizzazione e coordinamento con le realtà coinvolte nella ricostruzione privata e rispettando la continuità operativa delle attività commerciali operanti sul Perugiatoday.it - Castelluccio di Norcia, inizia la rinascita: "Progetto unico al mondo, inizia la ricostruzione" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci siamo: si comincia. Èto ildi recupero del borgo didi. "Dopo un periodole di cantierizzazione e coordinamento con le realtà coinvolte nellaprivata e rispettando la continuità operativa delle attività commerciali operanti sul

Mastrini suona a Castelluccio : un "piano" per la ricostruzione di Norcia - Ha così portato il suo pianoforte nella piana di Castelluccio, registrando un video clip di pura magia in cui i colori dell'altopiano, rosso, giallo, celeste, viola incorniciano le note della melodia per pianoforte e orchestra, definita dalla critica "una piccola opera moderna". . Norcia, 19 settembre 2024 - Anche la musica può far bene alla rinascita di Norcia, messa in ginocchio dal ... (Lanazione.it)