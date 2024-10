Caritas apre a Roma il sesto emporio della solidarietà. Il primo nella periferia est (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Roma ha aperto un nuovo emporio della solidarietà, gestito da Caritas. Si tratta del primo nel settore est della Capitale, ed è stato inaugurato il 17 ottobre. Un nuovo emporio Caritas a RomaIl sesto emporio, un luogo dove le famiglie più vulnerabili, esposte alla povertà, potranno Romatoday.it - Caritas apre a Roma il sesto emporio della solidarietà. Il primo nella periferia est Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aha aperto un nuovo, gestito da. Si tratta delnel settore estCapitale, ed è stato inaugurato il 17 ottobre. Un nuovoIl, un luogo dove le famiglie più vulnerabili, esposte alla povertà, potranno

