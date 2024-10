Capricci d'Autunno: a Fiumedinisi torna la sagra dei prodotti tipici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 26 e domenica 27 ottobre, domenica 3, sabato 9 e domenica 10 novembre torna a Fiumedinisi Capricci d'Autunno, la tradizionale sagra dei prodotti tipici della Valle del Nisi e sei Peloritani."Sarà possibile, come sempre, gustare ed acquistare i i prodotti tipici dell'agricoltura Messinatoday.it - Capricci d'Autunno: a Fiumedinisi torna la sagra dei prodotti tipici Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 26 e domenica 27 ottobre, domenica 3, sabato 9 e domenica 10 novembred', la tradizionaledeidella Valle del Nisi e sei Peloritani."Sarà possibile, come sempre, gustare ed acquistare i idell'agricoltura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Fox, oroscopo di oggi domenica 20 ottobre - (Tutto.TV) Ariete (21 marzo-20 aprile) L’oroscopo di Branko per lunedì 21 ottobre 2024 sarà una giornata all’insegna dei cambiamenti e delle sorprese, dove ogni segno avrà il suo bel da fare con i ... (informazione.it)

Domenica 20 ottobre alle 17 il primo appuntamento della rassegna CaraniClassica - Un incontro tra musica e natura quello che presenta la rassegna di musica classica “CaraniClassica” del Teatro Carani di Sassuolo, in programma la prossima domenica 20 ottobre alle ore 17. In “Pensa c ... (sassuolonotizie.it)

L'oroscopo di Branko di domenica 13 ottobre: chi avrà "il giorno perfetto" - ARIETE L'estrema sensitività vi mette sulla difensiva, non create problemi dove non ci sono e non complicate quelli esistenti, lasciate passare il negativo Mercurio che in serata sarà già nello Scorpi ... (informazione.it)