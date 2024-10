Calcio femminile, le donne dicono no ai soldi Sauditi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono 106 le calciatrici professioniste di 24 Paesi che hanno inviato una lettera al presidente Infantino per protestare contro l’accordo di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera saudita Aramco. Sono soldi che finanziano un "regime autocratico che viola in maniera sistematica i diritti delle donne" Ilgiornale.it - Calcio femminile, le donne dicono no ai soldi Sauditi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono 106 le calciatrici professioniste di 24 Paesi che hanno inviato una lettera al presidente Infantino per protestare contro l’accordo di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera saudita Aramco. Sonoche finanziano un "regime autocratico che viola in maniera sistematica i diritti delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Troppo calcio in tv dà la nausea - in Francia effetto saturazione : “I tifosi hanno capito che si gioca di più per soldi” - Quattro milioni di spettatori (3,98 milioni) a TF1. L’obiettivo delle istituzioni non è mai stato quello di migliorare il calcio, ma solo di fare più soldi e con una sola idea per raggiungere l’obiettivo: aggiungere sempre più partite. Nessuno sa quanto pubblico segua ora la Ligue 1. Dobbiamo ridurre le partite. (Ilnapolista.it)

Carroll ritrova la gioia di giocare a calcio a Bordeaux - 4 gol in 2 partite : “E ci ho rimesso pure dei soldi” - Andy Carroll ha ritrovato la gioia di giocare a calcio a Bordeaux e in due partite ha segnato 4 gol. L'attaccante inglese ha deciso di accettare la corte del club francese in difficoltà e ha ammesso: "Mi è costato anche dei soldi venire a giocare qui"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calcio : capi ultrà Inter - 'non faccio le cose per lo striscione....' ma per soldi - Nella conversazioni del 29 maggio del 2020, sia Beretta che Bosetti "palesano reciprocamente il vero motivo che anima il loro affaccendarsi per la Curva: la sete di guadagni. . . Milano, 30 set. . volete andate in curva a cantare Bella Ciao? a me non mi interessa? capito?")" si legge nell'ordinanza. (Liberoquotidiano.it)