Boxe Imane Khelif studia il futuro | Entrerò nel professionismo ho tante offerte

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A due mesi dall’oro di Parigi 2024 e dalle polemiche sulle regole di accesso alle gare di pugilato dei Giochi Olimpici,è tornata a parlare e ha dimostrato di avere le idee chiare sul. Al momento la pugile è concentrata su un documentario incentrato sulla sua vita e sulla sua avventura in Francia, ma c’è molto di più nei suoi prossimi piani: “Prestonel mondo dellaprofessionistica, ho. Al momento non ho deciso, ma farò questo passo molto presto. Noi algerini vorremmo vedere il nostro livello misurato nel campo del”, ha detto in una conferenza stampa, prima algerina a mettersi al collo una medaglia d’oro nel torneo olimpico digrazie alla vittoria con decisione unanime contro Yang Liu 5-0 nella categoria 66 kg.