Bomba carta nell'androne di un palazzo e auto danneggiate, cresce la paura a Ferro di Cavallo (Di lunedì 21 ottobre 2024) auto danneggiate, fogli gialli sparsi per piazzali e vie, ordigni artigianali davanti ai portoni dei palazzi o sotto le macchine. Ferro di Cavallo si risveglia sotto assedio all'improvviso a causa di una banda (di ragazzini? di vandali?) che non ha lasciato tranquilli i residenti nell'ultimo fine

Fiamme in autofficina a Ponte Milvio. Danneggiate due auto - Sono stati i vigili del fuoco a evitare che le fiamme, iniziate dall'interno dell'officina di via Fiano 14, si propagassero ad altre vetture. Avrebbe potuto avere conseguenze piĂą gravi l'incendio che, nella notte tra sabato e domenica, ha interessato un'autofficina di Ponte Milvio. Â L'allarme. (Romatoday.it)

Sette auto danneggiate a Napoli : colpo di raptus di un clochard in via San Tommaso d’Aquino - Reazioni e conseguenze dell’episodio Dopo l’episodio vandalico, ci si è interrogati non solo sull’atto in sé, ma anche sulle ripercussioni che esso potrebbe avere sul sentimento di sicurezza tra i cittadini. Facebook WhatsApp Twitter Un evento sconcertante si è verificato a Napoli, dove un clochard ha danneggiato sette automobili, inclusa una pattuglia della Polizia, senza apparente motivo. (Gaeta.it)

Raptus clochard Napoli - danneggiate auto polizia con sanpietrini - Da testimonianze raccolte sul posto l’uomo, originario dell’est Europa, frequentava spesso la zona a ridosso di piazza del Municipio e gia in altre occasioni era andato in escandescenza senza motivazioni. L’episodio è avvenuto in via San Tommaso d’Aquino, nei pressi di alcuni uffici amministrativi della Polizia. (Anteprima24.it)