Bancarotta fraudolenta di una catena di negozi di abbigliamento, due denunce (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Guardia di finanza del comando provinciale di Treviso ha accertato che due imprenditori, domiciliati nella Marca, hanno portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento trevigiana, con un volume d’affari annuo di circa due milioni di euro, 20 dipendenti e 11 punti di vendita Udinetoday.it - Bancarotta fraudolenta di una catena di negozi di abbigliamento, due denunce Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Guardia di finanza del comando provinciale di Treviso ha accertato che due imprenditori, domiciliati nella Marca, hanno portato al fallimento unadiditrevigiana, con un volume d’affari annuo di circa due milioni di euro, 20 dipendenti e 11 punti di vendita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catena di negozi di abbigliamento portata al crac - due denunciati per bancarotta fraudolenta - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno accertato che due imprenditori, residenti nella Marca, hanno portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento trevigiana, con un volume d’affari annuo di circa 2 milioni di euro, 20 dipendenti e 11 punti di vendita distribuiti... (Trevisotoday.it)

Santa Maria - ladri scatenati ’Spaccate’ a negozio e bar. Trovate anche tracce di sangue - Analoga situazione ai danni del bar annesso a un centro sportivo, con i malviventi che sono entrati da una porta secondaria e poi hanno cercato di portare via quello che hanno trovato: anche in questo caso c’è da verificare cosa è stato rubato. Su quanto accaduto la notte scorsa indagano i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi che hanno acquisito tutti gli elementi utili per cercare di ... (Lanazione.it)

Ladri scatenati - derubano due negozi intrufolandosi dalla finestra posteriore : Carabinieri sulle tracce del ladro - Ladri in azione nel pomeriggio di domenica a Ravenna. A farne le spese è stato il negozio Gianni frutta e vino di viale Alberti. Stando alle prime informazioni il delinquente avrebbe usato una sedia per salire sul balcone posto sul retro del negozio, quindi avrebbe rotto la zanzariera e la... (Ravennatoday.it)