Lapresse.it - Australia, senatrice aborigena contesta re Carlo III in Parlamento: “Non sei il mio re”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Unana, Lidia Thorpe, hato reIII durante la sua visita aldell’, a Canberra. “Non sei il mio re“, ridateci ciò che ci avete rubato”, “questa non è la vostra terra, tu non sei il mio re, non sei il nostro re”, ha gridato ladopo che il sovrano britannico ha stretto la mano al premierno Anthony Albanese. “Avete commesso un genocidio contro il nostro popolo“, ha urlato. “Dateci quello che ci avete rubato – le nostre ossa, i nostri teschi, i nostri bambini, la nostra gente. Avete distrutto la nostra terra. Dateci un trattato. Vogliamo un trattato”. Thorpel è stata scortata fuori dall’aula mentre ancora gridava in segno di protesta. Reha parlato a bassa voce con Albanese mentre i funzionari della sicurezza impedivano alladi avvicinarsi.