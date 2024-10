Zonawrestling.net - Asuka:”Il recupero al ginocchio sta andando bene, per favore, aspettate il mio ritorno”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il lavoro senza sosta disul ring ha avuto ripercussioni sulla sua salute, portandola recentemente a sottoporsi a un intervento chirurgico al. Nonostante questo ostacolo, si è concentrata attivamente sulla sua riabilitazione e ha ora confermato i progressi neldurante la sua pausa. In precedenza,aveva condiviso la decisione di allontanarsi dagli impegni televisivi in WWE per concentrarsi sulda un persistente problema al. Questo problema era diventato evidente alcuni mesi fa durante un segmento di SmackDown, quandoera stata vista zoppicare. The Empress Of Tomorrow si è sottoposta a un intervento chirurgico ale ha intrapreso un rigoroso processo di riabilitazione, con l’obiettivo di tornare sul ring il prima possibile.