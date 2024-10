Associazione Carducci: lo sgombero sarà eseguito il 5 novembre (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Associazione Carducci dovrà definitivamente lasciare i locali della sede di via Cavallotti a Como il 5 novembre. Alle ore 10 sarà eseguito lo sgombero dal Comune e dalla polizia locale im coordinamento con prefettura e questua. L'Associazione Carducci ha ricevuto la notizia direttamente dal Quicomo.it - Associazione Carducci: lo sgombero sarà eseguito il 5 novembre Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'dovrà definitivamente lasciare i locali della sede di via Cavallotti a Como il 5. Alle ore 10lodal Comune e dalla polizia locale im coordinamento con prefettura e questua. L'ha ricevuto la notizia direttamente dal

Sgombero dell'associazione Carducci - Pd : "Dal sindaco un atto di violenza ingiustificato" - Nella giornata del 16 ottobre abbiamo assistito, ancora una volta, a una manifestazione di forza da parte del sindaco che, in nome di una decisione del tribunale non ancora notificata, si è presentato alla sede dell'associazione Carducci con la polizia Locale per pretendere. . "L'ennesima vergogna. (Quicomo.it)