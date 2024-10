Armando morto in uno scontro frontale a Latina, perse i figli anni fa in due incidenti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Armando Puoti, morto ad 81 anni sabato scorso in uno scontro frontale in provincia di Latina, anni fa ha perso i suoi figli in due incidenti. Oggi i funerali a Scauri. Fanpage.it - Armando morto in uno scontro frontale a Latina, perse i figli anni fa in due incidenti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Puoti,ad 81sabato scorso in unoin provincia difa ha perso i suoiin due. Oggi i funerali a Scauri.

