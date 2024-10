Ilfogliettone.it - Altri attacchi israeliani contro Unifil: cresce la tensione al confine tra Israele e Libano

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nuovo attacco ha colpito una torretta situata nei pressi della Linea Blu, la linea di demarcazione stabilita dal ritiro delle forze israeliane nel 2000, pur non riconosciuta ufficialmente cometra. Secondo quanto confermato da Andrea Tenenti, portavoce di, in collegamento da Beirut al programma "Che tempo che fa" di Fabio Fazio sul canale Nove, un bulldozer israeliano ha deliberatamente attaccato la base della torretta, in quello che appare come un atto visibile e intenzionale."È solo l'ultimo di una serie diche abbiamo subito nei giorni scorsi dalle forze armate israeliane, dopo che ci era stato chiesto di abbandonare le nostre posizioni nel sud del Paese", ha spiegato Tenenti, sottolineando la determinazione dei peacekeeper a rimanere, nonostante la richiesta del Primo Ministro Netanyahu di lasciare le postazioni per motivi di sicurezza.