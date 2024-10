Allerta rossa in Emilia Romagna e maltempo devastante in Calabria: situazione critica nel Catanzarese (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni atmosferiche avverse hanno portato a un nuovo stato di Allerta rossa in Emilia Romagna, mentre la Calabria si trova a fronteggiare una violenza imprevedibile del maltempo, specialmente nel Catanzarese. La situazione, già compromessa da temporali e forti piogge, continua a deteriorarsi rendendo necessarie misure di emergenza e segnalazioni di pericolo diffuse nella regione. Allerta rossa: i dettagli dell’emergenza in Emilia Romagna Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di Allerta rossa per la giornata odierna in diverse aree dell’Emilia Romagna, in particolare nelle province più colpite da fenomeni metereologici estremi. Le piogge intense e il rischio di temporali hanno sollecitato le autorità a predisporre piani d’emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. Gaeta.it - Allerta rossa in Emilia Romagna e maltempo devastante in Calabria: situazione critica nel Catanzarese Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni atmosferiche avverse hanno portato a un nuovo stato diin, mentre lasi trova a fronteggiare una violenza imprevedibile del, specialmente nel. La, già compromessa da temporali e forti piogge, continua a deteriorarsi rendendo necessarie misure di emergenza e segnalazioni di pericolo diffuse nella regione.: i dettagli dell’emergenza inIl Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso diper la giornata odierna in diverse aree dell’, in particolare nelle province più colpite da fenomeni metereologici estremi. Le piogge intense e il rischio di temporali hanno sollecitato le autorità a predisporre piani d’emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

