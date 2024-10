Allenamento Cagliari, subito in campo per preparare il match contro l’Udinese: le ultime su Pavoletti e Obert (Di lunedì 21 ottobre 2024) Allenamento Cagliari, subito in campo per preparare il match contro l’Udinese: le ultime su Pavoletti e Obert e il report odierno Il Cagliari oggi è tornato subito in campo dopo la vittoria contro il Torino all’Unipol Domus. In mattinata presso il CRAI Sport Center si è tenuta la seduta della ripresa della squadra del tecnico Nicola. Deiola e compagni Calcionews24.com - Allenamento Cagliari, subito in campo per preparare il match contro l’Udinese: le ultime su Pavoletti e Obert Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)inperil: lesue il report odierno Iloggi è tornatoindopo la vittoriail Torino all’Unipol Domus. In mattinata presso il CRAI Sport Center si è tenuta la seduta della ripresa della squadra del tecnico Nicola. Deiola e compagni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Ballo-Touré torna in campo e si fa subito espellere : un disastro che costa caro! - Il terzino rossonero, messo ai margini del progetto da Zlatan Ibrahimovic, non scendeva in campo da ben 5 mesi, quando aveva giocato l’ultima partita con il Fulham. Disastro totale di Fode Ballo-Touré: torna in campo e si fa espellere condannando il Milan Futuro alla sconfitta View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli torna subito in campo : domani a Merano il recupero della 3^ giornata - 00), Conversano-Secchia Rubiera (mercoledì 16 ottobre ore 19. Nel roster ci sono anche il terzino sinistro Ratko Starcevic (classe 1994), il pivot Tommaso Romei (2003) e il terzino sinistro Danilo Milovic (1999). Partecipa al campionato di massima serie da 13 stagioni consecutive. Parlando dei tempi recenti, da due anni si qualifica per la semifinale scudetto e in particolare nella passata ... (Vallesina.tv)

Six Kings Slam - Sinner subito in campo con Medvedev : obiettivo vittoria per un assegno d’oro - Domani scenderanno in campo anche Holger Rune e Carlos Alcaraz. L’altoatesino arriva a questa esibizione pieno di fiducia, reduce dal successo cinese e da una stagione eccezionale sotto ogni punto di vista, che lo vedrà con pieno merito chiudere l’anno al numero 1 del ranking mondiale. La Six Kings Slam sta per cominciare: domani a Riad (Arabia Saudita) comincerà la prima edizione della ... (Oasport.it)