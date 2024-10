Albania, il M5s presenta un esposto alla Corte dei Conti sui soldi spesi per trasferire i migranti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il flop del trasferimento dei primi migranti inAlbania, il M5s ha presentato un esposto alla Corte dei Conti perché verifichi se il trasporto dei 16 richiedenti asilo - poi riportati in Italia - abbia provocato un danno erariale. Ora spetterà alla magistratura contabile indagare. Fanpage.it - Albania, il M5s presenta un esposto alla Corte dei Conti sui soldi spesi per trasferire i migranti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il flop del trasferimento dei primiin, il M5s hato undeiperché verifichi se il trasporto dei 16 richiedenti asilo - poi riportati in Italia - abbia provocato un danno erariale. Ora spetteràmagistratura contabile indagare.

