Acli Avellino, eletto il nuovo Consiglio provinciale: Cucciniello verso la riconferma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Ventisettesimo congresso per leAcli di Avellino, eletto il nuovo Consiglio provinciale. Sabato mattina presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio si è svolta l’assise della storica associazione di promozione sociale “Il coraggio di osare: per la pace, la coesione, la giustizia sociale” il tema scelto, in concomitanza con gli 80 anni dalla fondazione delle Associazioni cristiane lavoratori italiani. Sono 20 i membri eletti del nuovoConsiglio provinciale, 15 eletti nel congresso, altri 5 indicati dai presidenti di circolo. Anteprima24.it - Acli Avellino, eletto il nuovo Consiglio provinciale: Cucciniello verso la riconferma Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Ventisettesimo congresso per lediil. Sabato mattina presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio si è svolta l’assise della storica associazione di promozione sociale “Il coraggio di osare: per la pace, la coesione, la giustizia sociale” il tema scelto, in concomitanza con gli 80 anni dalla fondazione delle Associazioni cristiane lavoratori italiani. Sono 20 i membri eletti del, 15 eletti nel congresso, altri 5 indicati dai presidenti di circolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Acli Avellino - eletto il nuovo Consiglio provinciale : Cucciniello verso la riconferma - spaccato leggermente diverso da quello presentato dai nostri sindaci al ministro Piantedosi in occasione del G7 di Mirabella Eclano. Siamo in difficoltà , ma “c’è solo la strada per conoscere chi siamo” - cantava Giorgio Gaber -. Continueremo con questo mandato, tenere le Acli per strada, fuori... (Avellinotoday.it)

U.S. Avellino : D’Agostino nel direttivo - Marani rieletto presidente Lega Pro - Un enorme in bocca. . L’U. Il club, allo stesso tempo, esprime soddisfazione per l’elezione del presidente Angelo Antonio D’Agostino all’interno del consiglio direttivo della Lega Pro. . Avellino 1912 augura buon lavoro al presidente Matteo Marani, rieletto in data odierna alla guida della Lega Pro. (Avellinotoday.it)