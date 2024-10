A Cuba la protesta per il blackout: residenti in strada con pentole e padelle (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcuni Cubani hanno inscenato domenica sera una protesta per l’interruzione di corrente che ha coinvolto tutta l’isola. A Santo Suárez, un quartiere dell’Avana sud-occidentale, alcuni residenti hanno iniziato a sbattere pentole e padelle in strada: il blackout sull’isola ha provocato problemi alla conservazione del cibo, agli spostamenti, alle pompe dell’acqua ed è avvenuto mentre l’uragano Oscar si è abbattuto sulla costa orientale di Cuba. Il ministro dell’Energia di Cuba ha dichiarato di sperare che l’energia elettrica venga ripristinata entro la fine di lunedì o l’inizio di martedì (l’interruzione è iniziata venerdì). Il blackout è stato considerato il peggiore degli ultimi due anni a Cuba, dopo che nel 2022 l’uragano Ian era arrivato sull’isola come tempesta di categoria 3 e aveva danneggiato gli impianti elettrici. Ci sono voluti giorni perché il governo li riparasse. Lapresse.it - A Cuba la protesta per il blackout: residenti in strada con pentole e padelle Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcunini hanno inscenato domenica sera unaper l’interruzione di corrente che ha coinvolto tutta l’isola. A Santo Suárez, un quartiere dell’Avana sud-occidentale, alcunihanno iniziato a sbatterein: ilsull’isola ha provocato problemi alla conservazione del cibo, agli spostamenti, alle pompe dell’acqua ed è avvenuto mentre l’uragano Oscar si è abbattuto sulla costa orientale di. Il ministro dell’Energia diha dichiarato di sperare che l’energia elettrica venga ripristinata entro la fine di lunedì o l’inizio di martedì (l’interruzione è iniziata venerdì). Ilè stato considerato il peggiore degli ultimi due anni a, dopo che nel 2022 l’uragano Ian era arrivato sull’isola come tempesta di categoria 3 e aveva danneggiato gli impianti elettrici. Ci sono voluti giorni perché il governo li riparasse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

No al Luna Park centro storico - i residenti tornano a protestare in piazza - Non è la prima volta che scendono in piazza. Già in passato la Rete di associazioni per una città vivibile (Racv), un network composto da una ventina di comitati locali, si era mobilitata per contestare il dilagare di dehors e tavolini nelle strade del centro. Tornano a farlo, allargando il... (Romatoday.it)

Follo - in arrivo un’altra antenna. Scatta la protesta dei residenti - A darne notizia, con un avviso sul proprio sito internet, è lo stesso comune, che ha dato conto dell’istanza presentata il 3 ottobre scorso da Iliad Italia "per installazione di nuova stazione radio base per rete telefonia mobile, con installazione di impianti con potenza in antenna superiore ai 20 W". (Lanazione.it)

Capri - fuori uso da un mese la micro-ambulanza per il soccorso nelle aree periferiche : protesta dei residenti - Con una nota indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al direttore generale dell' Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, al responsabile del 118 Giuseppe Galano e appositi post sui principali social, la sezione di Capri dell'Unc - Unione nazionale consumatori segnala la... (Napolitoday.it)