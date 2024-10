Voli per il Nord Italia in ritardo, cancellati o dirottati su altri scali: “Problemi ai radar” (Di domenica 20 ottobre 2024) Pesanti i disagi per i viaggiatori nel pomeriggio di oggi, ora la situazione sta tornando alla normalità Ritardi e disagi per i Voli diretti al Nord Italia oggi, domenica 20 ottobre, per un problema ai radar di terra. Alcuni Voli sono stati dirottati verso altri scali a causa di un'avaria al sistema operativo del software Sbircialanotizia.it - Voli per il Nord Italia in ritardo, cancellati o dirottati su altri scali: “Problemi ai radar” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Pesanti i disagi per i viaggiatori nel pomeriggio di oggi, ora la situazione sta tornando alla normalità Ritardi e disagi per idiretti aloggi, domenica 20 ottobre, per un problema aidi terra. Alcunisono stativersoa causa di un'avaria al sistema operativo del software

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Voli per il nord Italia cancellati - in ritardo o dirottati su altri scali : guasto alla sala radar che controlla il traffico aereo nell'area - Voli cancellati, in ritardo e dirottati: è stato un pomeriggio di passione quello degli aeroporti di Liguria, Piemonte e Lombardia, dovuto a un guasto al sistema operativo della gestione dei... (Ilmessaggero.it)

Guasto ai radar di terra negli aeroporti del Nord Italia - voli dirottati e ritardi a Linate e Malpensa - Un guasto ai radar di terra ha mandato in tilt gli aeroporti del Nord Italia: voli dirottati e cancellati anche a Linate e Malpensa. (Notizie.virgilio.it)

Voli per Milano e il Nord Italia bloccati in cielo : decine di aerei dirottati per un’avaria ai radar di terra - Nel suo comunicato ufficiale, l’Eurocontrol ha spiegato che i cieli del centro di controllo d’area di Milano, che gestisce tutti i movimenti su Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, un pezzo di Emilia-Romagna e Veneto, “non sono disponibili fino alle 18 tempo coordinato universale (le 20 in Italia) a causa di un’avaria ai radar”. (Ilgiorno.it)