Veronasi scaglia contro agenti | ucciso

Verona,si scaglia contro agenti: ucciso (Di domenica 20 ottobre 2024) 10.48 Uno straniero si è scagliato contro agenti di polizia armato di coltello ed è rimasto ucciso da un colpo di pistola. E' avvenuto nella stazione Porta Nuova di Verona.Secondo le prime informazioni, l'uomo era in stato di alterazione. Prima ha aggredito dei vigili urbani, poi si è recato alla stazione danneggiando biglietteria, tabaccheria e vetture in sosta nel parcheggio. Poliziotti in pattuglia hanno tentato di fermarlo,ma lui li avrebbe aggrediti con un coltello. Uno degli agenti ha sparato e lo ha ferito mortalmente.

