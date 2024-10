Veneto Classic 2024: Magnus Cort sorprende tutti. Quinto Zana, sesto Pellizzari (Di domenica 20 ottobre 2024) Parla danese l’edizione numero quattro della Veneto Classic. Arriva la fuga grazie ad un’azione di prepotenza da parte di Magnus Cort: il 31enne della Uno-X Mobility trova la quinta affermazione della stagione, forse quella più bella dal punto di vista tecnico. Sei corridori sono andati a formare la fuga di giornata: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). Per loro vantaggio massimo che ha sfiorato i 4?. Nonostante le accelerazioni da parte dei corridori nel plotone nel tratto più intenso della gara, i fuggitivi (rimasi in tre, con Foldager, Cort e Bayer), sono riusciti a tenere un margine importante sul drappello dei migliori. Oasport.it - Veneto Classic 2024: Magnus Cort sorprende tutti. Quinto Zana, sesto Pellizzari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Parla danese l’edizione numero quattro della. Arriva la fuga grazie ad un’azione di prepotenza da parte di: il 31enne della Uno-X Mobility trova la quinta affermazione della stagione, forse quella più bella dal punto di vista tecnico. Sei corridori sono andati a formare la fuga di giornata: Anders Foldager (Team Jayco AlUla),(Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). Per loro vantaggio massimo che ha sfiorato i 4?. Nonostante le accelerazioni da parte dei corridori nel plotone nel tratto più intenso della gara, i fuggitivi (rimasi in tre, con Foldager,e Bayer), sono riusciti a tenere un margine importante sul drappello dei migliori.

LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA : capolavoro di Magnus Cort dopo una giornata in fuga - 56 Percorsi quasi 35 chilometri. 22 In questo momento sono tanti gli attacchi in gruppo. Buon divertimento! . 51 Ricordiamo che lo sprint intermedio di Nove è intitolato alla memoria di Jacopo Venzo, un giovane ciclista scomparso lo scorso anno in seguito ad una caduta durante una corsa. Lo svizzero è stato autore di una grandissima stagione in cui ha ottenuto diversi successi (l’ultimo in ... (Oasport.it)

LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA : azione solitaria di Cort Nielsen - insegue un quartetto con Zana e Pellizzari - 8 km al 6. 53 Accelerazione di Filippo Baroncini 15. Il distacco è ora di poco superiore ai 3 minuti. 15. 14. 37 In gruppo ci sono circa 30 corridori. 22 Percorsi 100 chilometri. 4 km all’8. La prima metà di gara è piuttosto pianeggiante con l’unica asperità rappresentata dalla salita di Monteviale (1. (Oasport.it)

LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA : 3 corridori in testa con 1’30” a meno di 30 km dall’arrivo - La corsa entrerà nel vivo con i due passaggi su La Rosina (2. Sembrano faticare Magnus Cort e Tobias Bayer. 10 PARTITA LA CORSA! 12. 12. 15. 15. 42 La testa della corsa si avvicina al quarto passaggio su La Tisa. 32 40 chilometri all’arrivo. 17 Il distacco del gruppo è di 2? 55?. 15 Gougeard ha una decina di secondi di ritardo dal terzetto di testa. (Oasport.it)