Tre ragazzi fermati in A22: sono accusati di omicidio in Spagna (Di domenica 20 ottobre 2024) Un controllo di polizia lungo l’A22 ha mandato a monte quello che sembrava un vero e proprio piano di fuga verso l’Austria: è così che è finita la corsa di tre giovani spagnoli (due ragazzi di 28 e 26 anni e una 18enne), ritenuti responsabili dell’omicidio di un loro connazionale e arrestati Trentotoday.it - Tre ragazzi fermati in A22: sono accusati di omicidio in Spagna Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un controllo di polizia lungo l’A22 ha mandato a monte quello che sembrava un vero e proprio piano di fuga verso l’Austria: è così che è finita la corsa di tre giovani spagnoli (duedi 28 e 26 anni e una 18enne), ritenuti responsabili dell’di un loro connazionale e arrestati

Ragazzi con i fucili d’assalto in metro per un video : fermati dopo l’allarme dei passeggeri - Con i fucili in metro. Tra i pendolari. Due ragazzi di 18 e 20 anni, entrambi italiani, sono stati denunciati mercoledì sera a Milano con l’accusa di porto di armi e oggetti atti ad offendere dopo essere stati sorpresi in una fermata metropolitana della linea rossa con due armi, in realtà... (Milanotoday.it)

Colpiscono con spranghe e pugni due ragazzini - fermati 3 minorenni : il video dell’aggressione - Tre minorenni sono stati trasferiti in comunità di recupero dopo aver picchiato due coetanei con una spranga di ferro. Nell'incidente avvenuto a gennaio, a una delle vittime era stato rotto un dente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tre ragazzi rapinano un uomo. Fermati a Montecatini - Tutto ciò a breve distanza dai locali della movida. In tre rapinano un uomo. Sono stati identificati i primi due soggetti, tunisini, uno maggiorenne, residente ad Altopascio e l’altro di minore età. Due, tra cui un maggiorenne residente ad Altopascio, vengono subito intercettati, il terzo viene identificato grazie all’operato di un agente libero dal servizio. (Lanazione.it)