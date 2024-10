Sparkle trionfa ai Global Connectivity Awards con il cavo sottomarino BlueMed (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sparkle, leader nei servizi di telecomunicazioni internazionali e parte del gruppo TIM, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento ai Global Connectivity Awards tenutisi il 19 ottobre a Londra. Il premio, assegnato nella categoria “Project of The Year – Subsea, Terrestrial, Satellite and/or Wireless”, celebra le migliori iniziative nel settore delle telecomunicazioni wholesale a livello Globale. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno di Sparkle nel promuovere soluzioni innovative nel campo della connettività e mette in luce i risultati ottenuti nell’ultimo anno. Il progetto BlueMed: innovazione e impatto sul mercato Il progetto BlueMed è al centro dell’attenzione per il suo eccezionale progetto infrastrutturale che collega l’Italia con diversi Paesi del Mediterraneo, tra cui Francia e Grecia, estendendosi fino alla Giordania. Gaeta.it - Sparkle trionfa ai Global Connectivity Awards con il cavo sottomarino BlueMed Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, leader nei servizi di telecomunicazioni internazionali e parte del gruppo TIM, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento aitenutisi il 19 ottobre a Londra. Il premio, assegnato nella categoria “Project of The Year – Subsea, Terrestrial, Satellite and/or Wireless”, celebra le migliori iniziative nel settore delle telecomunicazioni wholesale a livelloe. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno dinel promuovere soluzioni innovative nel campo della connettività e mette in luce i risultati ottenuti nell’ultimo anno. Il progetto: innovazione e impatto sul mercato Il progettoè al centro dell’attenzione per il suo eccezionale progetto infrastrutturale che collega l’Italia con diversi Paesi del Mediterraneo, tra cui Francia e Grecia, estendendosi fino alla Giordania.

