Sinwar morto da eroe | chi inneggia al macellaio l' ultima vergogna della sinistra

(Di domenica 20 ottobre 2024) Doveva essere una manifestazione contro il decreto sicurezza e invece si è trasformata in una celebrazione del terroristacon 2.500 fanatici ad acclamarlo come un. Un sabato pomeriggio di pioggia in piazza Oberdan a Milano. All'incrocio con i bastioni di Porta Venezia si sono raccolte circa 1.000 persone, in gran parte di origine araba. Pochi gli italiani presenti, per lo più militanti di Rifondazione Comunistia e attiviste dell'associazione Casa delle Donne. Pochissimi gli studenti. Verso le 15.30 Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, dopo avere chiesto un minuto di silenzio per il «genocidio in atto» e per «le vittime dell'aggressione sionista» comincia ad arringare la folla. Alle sue spalle gli altoparlanti intanto diffondono musica araba.