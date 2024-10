Sempre al tuo fianco: stasera su Rai 1 la quinta puntata della serie sulle eroiche imprese della Protezione Civile (Di domenica 20 ottobre 2024) Questa Sera, in prima serata su Rai 1, torna Ambra Angiolini con la serie Sempre al tuo fianco di cui è protagonista. Siamo arrivati alla quinta puntata, in cui finalmente Sara Nobili scopre la verità su Renato. Comingsoon.it - Sempre al tuo fianco: stasera su Rai 1 la quinta puntata della serie sulle eroiche imprese della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Questa Sera, in prima serata su Rai 1, torna Ambra Angiolini con laal tuodi cui è protagonista. Siamo arrivati alla, in cui finalmente Sara Nobili scopre la verità su Renato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini stasera su Rai 1 : trama e cast delle puntate del 20 ottobre - Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, questo nuovo progetto di Rai Fiction è disponibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay. Siamo arrivati al penultimo appuntamento della fiction ispirata alle attività della Protezione Civile e a fatti realmente accaduti. Sempre al tuo fianco: sinossi Nella serie, la protagonista Sara Nobili si trova a fronteggiare una serie di dilemmi ... (Movieplayer.it)

La decisione choc di Merlo scuote la Protezione Civile : le anticipazioni della quinta puntata di "Sempre al tuo fianco" - Thomas Trabacchi, Gaia Messerklinger e Luigi Fedele in una scena di “Sempre al tuo fianco” (foto ufficio stampa) La trama dell’episodio 10 dal titolo “Verità tossiche” Determinato a far venire alla luce la verità, Merlo sfida i suoi limiti fisici immergendosi alla ricerca delle prove. Gli ascolti – non esaltanti rispetto a quello a cui ci ha abituati la serialità di Rai Fiction – sono ... (Amica.it)

Sempre al tuo fianco - stasera in tv la quinta puntata : le anticipazioni - Quinto e penultimo appuntamento con la serie televisiva di casa nostra "Sempre al tuo fianco", in onda su Rai 1 oggi, domenica 20 ottobre 2024, a partire dalle 21.30, con due episodi inediti. Merlo si dimette dal suo incarico. Sara, però, lo segue e i due indagano sull'affondamento doloso delle... (Today.it)