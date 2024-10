Scandicci alla prova della neopromossa Perugia | esordio in panchina per Marco Gaspari

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)– Terzo impegno stagionale per la Savino Del Bene Volley che vuole confermare il suo andamento positivo nel campionato di Serie A1 dopo le due vittorie in altrettante gare disputate. La squadra di coach, subentrato inad inizio settimana, sarà contrappostaBartoccini-Mc Restauriche ritorna nell’élite del volley italiano dopo aver centrato la promozione nella scorsa stagione sportiva. La gara, valevole per la terza giornata di campionato, è programmata per domenica 20 ottobre, quando la Savino Del Bene Volley scenderà sul taraflex di Palazzo Wanny alle 17. Nelle filaSavino Del Bene Volley figura una sola ex di: si trattacentraleLinda Nwakalor, classe 2002, che ha giocato per le Black Angels dal 2021 al 2023.