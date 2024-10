Roma-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) Sale l`attesa per il big match dell`ottava giornata di Serie A tra Roma e Inter. Si riparte col botto dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Sale l`attesa per il big match dell`ottava giornata di Serie A tra. Si riparte col botto dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter - le probabili formazioni per l’8ª giornata di Serie A - 45 allo Stadio Olimpico di Roma: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per l’ottava giornata di Serie A. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Allenatore: Simone Inzaghi Indisponibili: Buchanan (infortunato), Zielinski (infortunato), Asllani (infortunato) Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia), Carbone-Beretti-Feliciani, Var: Di Bello, Avar: Di Paolo. (Inter-news.it)

Roma-Inter - Juric indeciso su un ruolo : probabile formazione – CdS - Roma-Inter questa sera all’Olimpico nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. DUBBI – Verso Roma-Inter, match che si disputerà questa sera alle 20. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Roma-Inter, Juric indeciso su un ... (Inter-news.it)

L’Inter a Roma a caccia del poker : guai in mezzo! Bagarre – CdS - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . In avanti, la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram. La probabile formazione: (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. L’unico vero dubbio è a centrocampo, ma Barella è in vantaggio sul connazionale Frattesi. (Inter-news.it)